Familiebanden

Ton Sijbrands kwam op bezoek bij het Batavia-toernooi, wat me niet verbaasde, want hij is daar de afgelopen jaren vaak geweest. Wel was ik verrast toen ik las dat de grote schaker Vasili Ivantsjoek nu meedoet aan het WK Fries dammen in Franeker.

We zijn een grote familie, de spellenmensen. Ik werd herinnerd aan een vergeten familietak toen ik een paar maanden geleden las over het politieke mikadospel. De Duitse SPD moest één politiek stokje verwijderen zonder de andere stokjes te bewegen. Of het lukt weten we nog niet.

Ton had net zijn laatste damrubriek voor de Volkskrant ingeleverd. Op een schaaksite las ik dat hij voor de brute ruiming in 42 jaar 2.180 van die rubrieken had geschreven. Er was een groep dammers in Groningen, en misschien is die er nog steeds, die iedere zondag bijeenkwam om gezamenlijk de zaterdagse damrubriek van Ton te bestuderen. Er was ook een Zweed die zichzelf Nederlands had geleerd met slechts één doel, die rubriek lezen.

Ik zei tegen Ton dat Nederlandse en misschien zelfs Zweedse kranten zijn telefoon vast plat zouden bellen om zijn monument te continueren. Het was in ieder geval nog niet gebeurd.

Al zijn we familie, ik moet het nu wel over schaken gaan hebben.

Kasparov twitterde vorig jaar dat de schaakwereld er beter aan toe is als Levon Aronian goed speelt, en zo denk ik wat de Nederlandse schaakwereld betreft over Manuel Bosboom.

Die is zelf de laagste in rating van het Batavia-toernooi en moest toevallig in de eerste ronde tegen de hoogste, Ivan Sokolov. Ze hebben iets gemeen: in de jaren dat Kasparov meedeed in Wijk aan Zee, van 1999 tot 2001, verloor hij twee partijen, beide in 1999. Tegen Sokolov in het gewone toernooi en tegen Bosboom in het blitztoernooi.

U kunt dit weekeinde nog komen kijken in gebouw Batavia aan de Prins Hendrikkade in Amsterdam, tegenover het Centraal Station. Zaterdag vanaf 14.00 uur en zondag vanaf 12.00 uur.

Ivan Sokolov - Manuel Bosboom, Batavia 2018

1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 d6 5. Le2 Pbd7 6. Pf3 e5 7. Dc2 exd4 8. Pxd4 0-0 9. Lg5 c6 10. Td1 Te8 11. 0-0 a5 12. Tfe1 a4 Een aardig pionoffer. Na 13. Pxa4 Da5 zou wit met 14. Lxf6 zijn mooie loper moeten opgeven. 13. Lf1 Da5 14. Lf4 Pe5 15. h3 Pfd7 16. Le3 Pc5 17. f4 Ped7 18. Lf2 Lh6 19. g3 Pf6 20. Pf3 Lf8 21. Kh2 Ph5 22. a3 Deze zet, die veld b3 verzakt, begrijp ik niet. 22...Pf6 23. Lg2 Pb3 24. Pd4 Wit mist hier de zorgvuldigheid die altijd nodig is om van ruimtevoordeel iets concreets te maken. 24...Dh5 Een lastige stelling voor wit. Misschien was 25. f5 het beste. 25. Pxb3 axb3 26. Dxb3 Pg4+ 27. Kg1 Pxf2 28. Kxf2 d5 Bosboom kiest de mooiste zet. Simpel en sterk was 28...Dc5+ gevolgd door 29...Le6. 29. cxd5 Lc5+ 30. Kf1 Met het kwaliteitsoffer 30. Te3 kon wit nog min of meer op de been blijven. 30...Lxh3 Dreigt 31...Df3 mat. 31. Td3 Lg4 32. Pa4

Zie diagram

32...Txa4 Daar hoefde hij niet lang over te denken. 33. Dxa4 Dh2 34. Tee3 h5 Zwart heeft een winnende koningsaanval. 35. Dc2 Lxe3 36. Txe3 cxd5 37. Df2 d4 38. Te1 d3 39. De3 Td8 Wit gaf op.

Oplossing: 1...Pf4 (dreigt mat door 2...Dg2 en ook door 2...Ph3) 2. gxf4 Dh3 en wit gaf op, want hij gaat mat.