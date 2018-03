Code geel in grote delen van het land wegens gladheid

Meteorologisch instituut KNMI heeft zaterdag code geel afgegeven voor grote delen van het land. “In de zuidelijke helft van het land kan het tot halverwege de ochtend lokaal glad zijn door sneeuwval of eerder gevallen sneeuw”, schrijft de weerdienst op zijn website.

Daarnaast ligt tot halverwege de ochtend in het noorden en noordoosten de gevoelstemperatuur nog beneden de min 15 graden. Alleen in de drie provincies Overijssel, Flevoland en Noord-Holland is geen weerswaarschuwing afgegeven.

Bevroren weggedeelten

Tot aan het begin van de middag kunnen op veel plekken natte weggedeelten bevriezen. Ook kan er in het zuiden nog een enkele sneeuwbui vallen. Hoewel Rijkswaterstaat in nagenoeg het hele land gestrooid heeft, kan het glad worden.

Na zaterdagmiddag 12.00 uur is de gladheid weer verdwenen, maar in de avond kan het opnieuw glad worden, omdat het gaat regenen. In het zuiden kan die regen op een nog koude ondergrond bevriezen. In het noorden kan ijzel vallen. Daarom geldt ook zondag in grote delen van het land opnieuw code geel.