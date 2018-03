Brons voor Hassan en Visser bij WK atletiek

Nadine Visser heeft bij de WK indoor atletiek in het Britse Birmingham het brons in de wacht gesleept bij de 60 meter hordenloop. Alleen de Amerikanen Kendra Harrison (goud) en Christina Manning (zilver) waren sneller. Tijdens de halve finales was er nog iets anders te vieren voor Visser: ze scherpte met 7,83 seconden het Nederlands record op de 60 meter horden aan, dat al sinds 1989 in handen was van Marjan Olyslager.

Tegen de NOS zei Visser dat haar coach haar nog nooit zo scherp had gezien tijdens de warming-up.

“Ik voelde me in de warming-up al heel goed (…) Ik heb iets gevonden waar ik me op moet focussen als ik in het blok zit. Dat werkte in de series nog niet helemaal, maar nu wel.”

Er was tevens eremetaal voor Sifan Hassan: brons op de 1.500 meter. De Ethiopische Genzebe Dibaba was te snel voor de eveneens in Ethiopië geboren Hassan, die uitkomt voor Nederland. In de laatste ronde ging ook de Britse Laura Muir haar voorbij. Twee jaar geleden werd Hassan nog wereldkampioen op de 1.500 meter in het Amerikaanse Portland.

Eelco Sintnicolaas heeft op het onderdeel zevenkamp het podium niet gehaald; de dertigjarige atleet uit Apeldoorn werd vijfde in het eindklassement.