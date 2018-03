Brons voor Elis Ligtlee op 500 meter tijdrit

Op het WK baanwielrennen in Apeldoorn heeft Elis Ligtlee brons gewonnen op de 500 meter tijdrit. Met 33,484 seconden reed de 23-jarige Eerbeekse een persoonlijk record. Het was net genoeg: Pauline Sophie Grabosch uit Duitsland finishte drie duizendsten van een seconde later.

Grabosch’ landgenote Miriam Welte reed 33,150 - wat genoeg was voor het goud. Het zilver ging naar de Russische Daria Sjmeleva.

Ligtlee reed bij de kwalificatie met 33,557 ook al een persoonlijk record, wat ze in de finale nog iets verder aanscherpte. Het was voor de renster het eerste grote toernooi sinds de Olympische Spelen in Rio de Janeiro van 2016, waar ze goud won op het onderdeel keirin. Daarna volgde 2017, een jaar vol blessureleed aan de knie. Tegenover persbureau ANP liet Ligtlee weten zelfs aan stoppen te hebben gedacht.

“Ik heb een heel vervelende periode gehad en zelfs aan stoppen gedacht. Maar daar voelde ik me te jong voor. Ik ben blij dat ik van de coaches Bill Huck en Hugo Haak de kans heb gekregen om hier op het WK op dit nummer uit te komen. Ik kan met deze prestatie verder in de toekomst kijken.”

In 2016 werd Ligtlee ook derde op de 500 meter tijdrit, die niet als olympische afstand wordt meegerekend. Door haar medaille heeft Nederland nu drie gouden, twee zilveren en een bronzen medaille.