‘België liet aanslagpleger Brussel ontkomen’

Een militair bewaakt metrostation Maalbeek in Brussel. Deze foto is genomen op 22 maart 2017, een jaar na de aanslagen.

Bij een van de daders die betrokken was bij de aanslagen in Brussel in maart 2016 werd het jaar daarvoor nog een huiszoeking gedaan. Dat schrijft de Belgische krant De Morgen zaterdagochtend op basis van verschillende politieonderzoeken.

Khalid El Bakraoui, de zelfmoordterrorist die zichzelf opblies op het metrostation Maalbeek in Brussel, wordt in 2015 nauw in de gaten gehouden door de politie omdat hij in dat jaar vijf vrienden de opdracht geeft om “zo veel mogelijk” Kalashnikov magazijnen te kopen.

In de zomer van 2015 tapt de politie El Bakraoui zijn telefoon af en schaduwen ze hem. Op 4 augustus wordt hij gefotografeerd tijdens een ontmoeting met een koper van de magazijnen, aldus De Morgen. Enkele maanden later volgt er een huiszoeking, maar er worden geen wapens gevonden.

Verkoop magazijnen legaal

El Bakraoui kon daarom niet worden opgepakt. Ook niet voor de koop en verkoop van de magazijnen, want dat was tot na de aanslagen in Parijs nog legaal in België. Wel nemen agenten bij de huiszoeking een laptop in beslag waar veel oproepen tot jihad en foto’s van terroristen op worden aangetroffen. Daarop wordt het dossier overgedragen naar de afdeling Terrorisme. Zij concluderen dat er sprake is van een zekere vorm van radicalisering, maar ondernemen geen verdere stappen.

22 dagen na de huiszoeking vinden de aanslagen in Parijs plaats, El Bakraoui is dan al ondergedoken. Een deel van de magazijnen die voor de aanslagen gebruikt werd, was terug te leiden naar hem.

Op 22 maart 2016 blaast El Bakraoui zichzelf op in het metrostation Maalbeek. Daarbij vallen twintig doden en honderd gewonden. Kort daarvoor blies Ibrahim, de broer van Khalid El Bakraoui, zichzelf op in de vertrekhal van de luchthaven Zaventem. Een tweede bom ontplofte kort daarna ook op de luchthaven. Twaalf personen kwamen daarbij om het leven.