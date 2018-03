Verdachten moord Slowaakse journalist vrij

De Slowaakse autoriteiten hebben zaterdag zeven mannen, die ervan verdacht werden betrokken te zijn bij de dood van journalist Jan Kuciak en diens vriendin, weer vrijgelaten. Dat schrijven internationale persbureaus.

De verdachten, allen met een Italiaanse nationaliteit, werden donderdag opgepakt toen de politie van Slowakije huiszoekingen deed in het kader van het onderzoek naar de moord op de journalist. Kuciak was als onderzoeksjournalist werkzaam en schreef veel over fraude, corruptie en machtsmisbruik. Zijn laatste verhalen betroffen banden tussen maffiaclans en Slowaakse politici en ambtenaren. De panden in de steden Trebisov en Michalovce zouden in het bezit zijn van leden van een Italiaanse maffiaorganisatie, de ‘ndrangheta.

48 uur vast

Tegen persbureau AP zei een politiewoordvoerder zaterdagmiddag: “Gedurende het wettelijke tijdsvak van 48 uur heeft de politie gezocht naar de feiten die nodig zijn voor een tenlastelegging. Toen de termijn verlopen was, werden de personen vrijgelaten.”

De lichamen van de 27-jarige Kuciak en dat van zijn vrienden Martina Kusnirova werden vorig weekeinde gevonden in hun huis in Velka Maca, een dorp in het westen van Slowakije. Ze waren doodgeschoten. Kuciak is de eerste journalist die in het land gedood is. Vrijdag kwamen in de hoofdstad Bratislava duizenden mensen bijeen. In een demonstratie eisten zij snel handelen van de autoriteiten in het onderzoek naar Kuciak´s dood.