Wout Poels is de kopman van Team Sky in de rittenwedstrijd Parijs-Nice die komende zondag begint en een week duurt. De Nederlander voert samen met de Colombiaan Sergio Henao een zevenkoppige ploeg aan en zal in de koers ook worden vergezeld door landgenoot Dylan van Baarle. Poels lijkt in vorm. Vorige maand won hij in Spanje een etappe in de Ruta del Sol. Hij eindigde als tweede in het klassement van deze ronde. (ANP)