Steven Kruijswijk (30) fietst ook de komende seizoenen voor Team LottoNL-Jumbo. De renner verlengt zijn contract tot het einde van 2021. Kruijswijk kwam eerder onder meer uit voor Rabobank en Belkin. In 2015 stapte hij over naar LottoNL-Jumbo. In 2016 werd hij vierde in de Giro d’Italia. Vorig jaar werd hij negende in de Ronde van Spanje. Dit jaar ligt de focus van Kruijswijk op de Tour de France. (ANP)