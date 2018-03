Begin de week zonder vlees met deze lasagne

Via een manshoge, varkensroze poster in een abri op het station vernam ik dat volgende week een Nationale Week Zonder Vlees is. Het stond er als voldongen feit. Alsof we daar via democratische weg met z’n allen toe hadden besloten. Had ik een referendum over dit onderwerp gemist? Ach nee, ik zag het al. Onderaan de poster waren een stuk of vijftig logootjes afgebeeld. De vleesloze week bleken we te danken aan Maggi, Struik, Hak, Knorr, Unox, Iglo, Quorn, Aldi, Jumbo, Albert Heijn, Makro, Deen en zo nog een paar bekende wereldverbeteraars.

Terwijl ik op de tram stond te wachten, voelde ik dat ik een klein beetje begon te stuiteren vanbinnen. Want hoewel ik echt, serieus, van harte, mijn steentje wil bijdragen aan een betere wereld enzo, krijg ik bij zulke grootscheepse acties toch vaak last van recalcitrantie. Iets in mij zou dan het liefst zo’n hele vleesloze week júist elke dag worstjes willen eten. Of slavinken. Schnitzels eventueel. Frikandellen desnoods. Omdat het niet mag. Omdat vegetarisch opeens móét (van Maggi, Struik, Hak, Knorr, Unox etc.)

Nu ja, dat is natuurlijk nogal flauw van mij. Flauwer dan ik wil zijn, dus allez, ik doe mee door u vandaag een vegetarisch recept aan te reiken. Maar niet vanwege Maggi, Struik, Hak, Knorr, Unox, Iglo, Quorn, etc. Dat mochten ze willen. Ik doe mee om twee redenen: 1. Omdat onze nationale vleesconsumptie echt, serieus omlaag zou moeten en omdat alle kleine beetjes daarbij helpen. 2. Omdat ik op weekzondervlees.nl las dat deze landelijke vegaweek een initiatief is van één vrouw, Isabel Boerdam, ook wel bekend van haar blog De Hippe Vegetariër, en omdat ik het cool vind dat zij dat in haar uppie voor elkaar heeft gekregen. Et voilà.

Lasagne met geroosterde pompoen en romige spinazie

(6 pers.)

500 g pompoenvruchtvlees, in dobbelstenen; 1 el rozemarijnnaaldjes, fijngehakt; een snuf chilivlokken; olijfolie; 250 g lasagnevellen; 1 ui, gesnipperd; 2 teentjes knoflook, fijngesneden; 1 tl gedroogde oregano; 2 blikken (à 400 ml) tomaatstukjes; 300 g (wilde) spinazie; versgeraspte nootmuskaat; 250 g ricotta; 100 g Parmezaanse kaas, geraspt; 2 bollen mozzarella, in dobbelstenen.

Verwarm de oven voor op 180 graden. Doe de pompoenblokjes in een ondiepe ovenschaal en hussel er de helft van de rozemarijn, een snuf grof zout, chilivlokken en een klein scheutje olijfolie door. Schuif 20 – 25 minuten in de oven, tot de pompoen begint te bruinen.

Verhit een scheutje olijfolie in een pan met zware bodem en fruit hierin de ui, samen met een snufje zout, een minuut of 5. Fruit de knoflook en de rest van de rozemarijn 2 minuten mee.

Voeg de tomaatstukjes en een half blikje water toe en breng aan de kook. Draai het vuur laag en laat de saus zachtjes 20 minuten pruttelen. Kook de lasagnevellen indien nodig voor, volgens de instructies op de verpakking.

Was de spinazie in ruim koud water, zet met aanhangend water op in een grote pan en laat in een paar minuten slinken. Stort in een vergiet, laat grondig uitlekken en hak de bladeren grof.

Meng er de ricotta, de helft van de Parmezaanse kaas, nootmuskaat en zout en peper naar smaak door. Vet een royale ovenschaal in met olijfolie en begin met laagjes bouwen. Een laagje tomatensaus, om te beginnen. Daarop lasagnevellen en daarop opnieuw tomatensaus. Daarna een laagje pompoen en een laag spinazie + blokjes mozzarella. Dan weer lasagnevellen, tomatensaus etcetera.

Eindig met een laag spinazie + mozzarella en strooi daarover de rest van de Parmezaanse kaas. Bak de lasagne in ongeveer 40 minuten gaar in de oven.