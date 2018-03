VS willen anti-tankwapens aan Kiev verkopen

De Verenigde Staten zijn van plan anti-tankwapens te verkopen aan Oekraïne. Dat maakte het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagavond bekend. De deal, ter waarde van 47 miljoen dollar (bijna 40 miljoen euro), gaat volgens persbureau AP over de verkoop van 210 zogenaamde Javelin-raketten en een aantal bijbehorende lanceersystemen.

De deal moet nog worden goedgekeurd door het Congres. Het materieel dat wordt verkocht maakt nu nog onderdeel uit van het arsenaal van in Europa gestationeerde Amerikaanse troepen. Het kan snel worden overgedragen aan het leger van Oekraïne, dat in het oosten in oorlog is met pro-Russische separatisten.

In december liet de regering van Donald Trump al weten de steun aan Oekraïne te willen “uitbreiden”. Eerder verkochten particuliere Amerikaanse bedrijven lichte wapens aan Kiev.

Inmiddels is het Amerikaanse leger begonnen met training voor de Oekraïense troepen, zodat zij met de raketten en lanceersystemen kunnen omgaan. Volgens de Amerikanen zijn de Javelins alleen bedoeld “ter verdediging”.

Relatie met Rusland

Met de wapendeal raken de VS verder betrokken bij het conflict tussen Kiev en Moskou, terwijl de relatie met Rusland verder onder druk komt te staan. Dat bleek ook donderdag bij een speech van de Russische president Poetin, waarin hij een nieuw “wonderwapen” presenteerde dat het Amerikaanse raketschild zou kunnen doorbreken.

Nu het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken het Congres op de hoogte heeft gesteld van de geplande verkoop, hebben de ingezetenen van het Huis en de Senaat een maand om op de deal te reageren. De verwachting is dat zij akkoord gaan. Zowel Republikeinen als Democraten hebben vaker aangegeven meer steun te willen voor Oekraïne. De regering van Trump houdt ook vast aan de sancties tegen Rusland, die werden ingesteld vanwege de oorlog in Oekraïne.

Correctie (2 maart 2018): In een eerdere versie van dit artikel werd vermeld dat Oekraïne in het oosten van het land in oorlog is met Russische separatisten. Dat klopt niet, het gaat om pro-Russische separatisten. Ook werd vermeld dat de waarde van de wapendeal 50 miljoen euro is. Dat is hierboven aangepast.

In een eerdere versie van dit artikel werd een bedrag in miljarden vermeld. Dit moet miljoen zijn en is hierboven aangepast.