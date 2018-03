Weekend is…een gong-workshop

Janny Breugem (61), rechts op de foto, omschrijft het als „een ontmoeting”. Tussen haar en de gong. De gong geeft trillingen af en die voel je als je er vlak voor zit. Bij zachte slagen geven ze haar een gevoel van ontspanning, bij fellere slagen een gevoel van kracht. Die trillingen zijn volgens gongworkshopleider Gwen de Jong-van Dalen (46) precies waar het in het gongspelen om draait. „Door de trillingen worden er dingen losgetrild.”

Janny Breugem groeide op in een protestants milieu. Werk was heel belangrijk. En geven was belangrijker dan nemen. In de zevendertig jaar na het eindexamen van haar middelbare school werkte ze voor verschillende hulpverlenende organisaties. Maar in 2012 werd ze ernstig ziek, voor de derde keer in drie jaar. „Mijn lichaam dwong me om een andere weg in te slaan, om te zoeken naar meer ruimte en rust. Ik moest leren om niets te doen. Dat is een lang proces, met veel vallen en opstaan en veel dingen uitproberen.” Tijdens een gong- en klankschaalconcert werd Janny gegrepen door het geluid van de gong en zo kwam ze hier: in een kerk in Weesp, waar aan 14 deelnemers een gongworkshop wordt gegeven.

Het punt is om mensen in contact te brengen met hun eigen inner peace Gwen de Jong, gongworkshopleider

Gwen de Jong laat de deelnemers in groepjes van twee om de beurt de magie van de gong ‘geven’ en ‘ervaren’. Janny Breugem en haar gongpartner hadden elkaar nog nooit ontmoet, maar bij toeval dragen ze een truitje in precies dezelfde kleuren.

Gwen de Jong zegt: „Het punt van de gong is niet om muziek te maken. Het punt is om mensen in contact te brengen met hun eigen inner peace. Doordat de gong zo veel volume heeft, zo veel power, wordt het ego weggedrukt. Vaak levert dit emotionele reacties op. Mensen willen de controle vasthouden, maar op het moment dat ze zich eraan overgeven, ervaren ze een gevoel van home coming. Die inner peace is er altijd, maar velen van ons hebben dat al heel lang niet meer ervaren.”

Janny Breugem zegt: „Ik ben niet van grote woorden en verhalen, maar het werkt.” De gong maakt haar blij. De klanken vindt ze prachtig en het is ontspannend om zelf op de gong te slaan. „Het is net als vrij dansen: je doet het op gevoel. Je hoeft niks te presteren, het hoeft niks te worden, het ís al wat.” Elke slag veroorzaakt triljoenen harmonische klanken. Het mooist is het om die klanken langzaam te laten uitschalen. „Steeds zachter en zachter en zachter, tot er niets overblijft, behalve stilte.”