Neymar lijkt net op tijd fit voor het WK in Rusland. Volgens de arts van de Braziliaanse ploeg duurt het herstel van de aanvaller van Paris Saint-Germain drie maanden. Neymar brak zondag een middenvoetsbeentje. Het WK in Rusland begint op 14 juni. De eerste wedstrijd van Brazilië is drie dagen later tegen Zwitserland. Neymar wordt zaterdag geopereerd in de Braziliaanse stad Belo Horizonte, aldus de teamarts. (ANP)