Wild pakt tweede goud op WK Baanwielrennen

Kirsten Wild heeft bij het wereldkampioenschap baanwielrennen in Apeldoorn haar tweede gouden medaille veroverd. De 35-jarige Zwolse leidde van begin tot het einde op het omnium, dat over vier onderdelen gaat, schrijft persbureau ANP. Na de door haar gewonnen afvalrace, het derde onderdeel, begon ze met een mooie marge aan de puntenkoers waarin ze zich niet meer liet verrassen.

Op de openingsdag had Wild al goud veroverd op de scratch. Met dat onderdeel begon ook het omnium, meldt persbureau ANP, dat tegenwoordig een vierkamp is.

Het ging tijdens de wedstrijd ernstig mis toen een jurylid een rugnummer van een eerder gevallen renster van de baan wilde plukken en in botsing kwam met Diao Xiaojuan, een renster uit Hongkong. De man werd met zware verwondingen afgevoerd en de race lag lange tijd stil in een geschrokken Omnisport. Na hervatting won Wild en werd ze gedeeld vierde op de temporace. ‘s Avonds rondde ze het karwei af.

Wild was vorig jaar al tweede op het omnium, een olympisch nummer.

Jan Willem van Schip wint zilver op de puntenkoers

Jan Willem van Schip veroverde eerder op de avond al zilver op de puntenkoers bij de mannen. De Nederlander won de laatste sprint en klom dankzij die punten naar de tweede plaats. De Nederlander, die op de weg uitkomt voor Roompot-Nederlandse Loterij, reed in totaal 52 punten bij elkaar.

De Australiër Cameron Meyer was met 70 punten niet voor het eerst een klasse apart. Hij won het WK-onderdeel al voor de vijfde keer in zijn loopbaan. De Brit Mark Stewart veroverde het brons. Het was voor de 23-jarige Van Schip pas zijn eerste optreden ooit op een WK. Wel viel hij vorig jaar op de weg al op, met onder meer winst in de Ronde van Drenthe. Van Schip zei na zijn race tegen ANP:

“Het ging meteen zo hard, maar het voelde goed. Ik had wel al een beetje veel gegeven. Erna was het een kwestie van harken. En die Meyer, daar is nog niks aan te doen.”

Vijf Nederlandse medailles

In totaal behaalde Nederland op het WK al vijf medailles. Eerder was er goud op de teamsprint bij de mannen. Kirsten Wild won de discipline scratch. En er was ook zilver op de teamsprint bij de vrouwen.