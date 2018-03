Steen tegen ruit bij joods restaurant in Amsterdam

Bij het koosjere restaurant in Amsterdam waar in december al ruiten werden ingeslagen, is vrijdag sprake geweest van vandalisme. De politie vermoedt dat er een steen tegen de ruit is gegooid. Op foto’s bij stadszender AT5 is te zien dat in één van de ramen een grote barst zit. De politie laat forensisch onderzoek uitvoeren maar kan verder nog weinig vertellen over de toedracht. Het Amsterdamse VVD-raadslid Marianne Poot roept burgemeester Van Aartsen op camera’s te plaatsen bij het restaurant. In december werden de ruiten van het restaurant ingeslagen door een 29-jarige Palestijnse man. (NRC)