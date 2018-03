Verhoor Netanyahu in zaak beïnvloeding telecombedrijf

De Israëlische politie heeft vrijdagochtend premier Benjamin Netanyahu verhoord in een schandaal rondom het telecombedrijf Bezeq. Dat melden Israëlische media.

Televisiezender Channel 10 TV meldde vrijdagochtend dat politiemensen Netanyahu in zijn huis opzochten. Zijn vrouw Sara Netanyahu zou op hetzelfde moment worden verhoord, maar zij moest zelf naar het politiebureau komen.

Het is het eerste verhoor van Netanyahu in de zaak rondom Bezeq, het grootste telecombedrijf van Israël. Het zogenoemde Dossier 4000 draait om beïnvloeding: medewerkers van het bedrijf zouden voor gunstige berichtgeving over de premier en zijn vrouw hebben gezorgd op een nieuwswebsite die in het bezit is van Bezeq. In ruil daarvoor zou Netanyahu voor Bezeq gunstige reguleringen in de telecom hebben doorgevoerd.

De Israëlische staatsman wordt in verband gebracht met vier verschillende corruptie- en beïnvloedingszaken. In februari raadde de politie aan justitie aan om Netanyahu te vervolgen in twee andere dossiers. Of hij ook wordt vervolgd voor de zaak over Bezeq, is nog niet besloten.

Netanyahu ontkent alle beschuldigingen. Een politiewoordvoerder wilde tegenover Radio Israel niets zeggen over de voortgang van het verhoor of de zaak, schrijft persbureau Reuters.