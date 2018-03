President Trump: importheffingen op staal en aluminium

Amerikaanse bedrijven moeten vanaf volgende week importheffingen van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium betalen. President Trump kondigde dit donderdag aan. Hij hoopt met de heffingen die „heel lang” van kracht blijven de industrie in de VS te steunen. Eerder op de dag twitterde hij dat de staal- en aluminiumsector „verwoest zijn door decennia slecht beleid en oneerlijke handel met landen over de hele wereld”. Critici vrezen dat andere landen nu met eigen heffingen komen. China dreigde al met heffingen op Amerikaanse landbouwproducten, zoals sojabonen. De Canadese minister van Handel noemde het „onacceptabel” als de VS importheffingen instellen voor staal en aluminium uit zijn land. Ook voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker veroordeelde Trumps besluit. (NRC)