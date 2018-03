Tientallen doden bij brand in kliniek in Azerbajdzjan

Bij een brand in een drugskliniek in Bakoe, de hoofdstad van Azerbajdzjan, zijn vrijdag tientallen mensen om het leven gekomen. Dat melden internationale persbureaus.

Volgens AFP zijn er zeker 24 doden gevallen. Dat zouden vooral patiënten van de kliniek zijn, die bedlegerig waren en er niet in slaagden zelf weg te komen. De patiënten lagen op de tweede verdieping van de kliniek en waren daar moeilijk te bereiken voor de brandweer, schrijft het lokale persbureau APA. Er werden ongeveer dertig mensen, zowel personeel en patiënten, uit het gebouw gered.

Er raakten enkele mensen gewond. Zij zijn naar een ziekenhuis in de buurt gebracht.

Het gebouw van de verslavingskliniek is compleet uitgebrand. Vermoedelijk ontstond de brand vrijdagochtend vroeg door kortsluiting. De lokale autoriteiten laten weten dat het pand volledig van hout was gebouwd. Inmiddels is de brand geblust.

De president van Azerbajdzjan Ilham Aliyev is naar de plek van de brand afgereisd. Tegen Reuters zei een woordvoerder dat de president opdracht heeft gegeven tot een onderzoek.