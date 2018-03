Citroentaart

Dit is de favoriete taart van auteur Samuel Levie. Meng de ingrediënten voor het deeg losjes met de vingertoppen en kneed dan tot een stevige bol.

Voeg eventueel een paar druppels water toe als het deeg te droog aanvoelt, maar het mag niet plakkerig zijn. Rol het dun uit, bekleed een ingevet bakblik ermee en zet tien minuten koel weg. Prik met een vork gaatjes in het deeg, bedek met bakpapier en leg daarop rauwe bonen of rijst. Dit gewicht houdt de bodem op zijn plek. Dat heet blind bakken. Bak de bodem twintig minuten op 180 graden en verwijder het bakpapier met de rijst of bonen.

Doe de sap en rasp van de citroenen, de basterdsuiker, eieren en eidooiers voor de vulling in een pan met dikke bodem. Roer op heel laag vuur tot een glad mengsel ontstaat en voeg dan 150 gram roomboter toe. Blijf roeren; het mengsel zal langzaam garen. Als het op de bolle kant van de lepel blijft hangen en je er met je vinger een streep in kunt trekken, voeg je de rest van de boter en de mascarpone toe. Roer (pas op dat het mengsel niet te heet wordt: dan krijg je roerei). Haal de pan na circa twee minuten van het vuur en blijf roeren tot het mengsel lauw is. Zet nu de frambozen gelijk verdeeld op de bodem en giet hier de citroenvulling overheen. Bak de taart op 200 graden nog tien minuten.