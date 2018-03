Strafrechtelijk onderzoek naar fataal incident zeilboot Talagoa

Er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar de dood van het Nederlandse echtpaar Finke bij een zeilbootincident bij Colombia in maart 2016. Politie en justitie hebben aanwijzingen dat op volle zee mogelijk een speedboot met drugs op hun zeiljacht de Talagoa is gebotst.

De lichamen van Waldy (75) en Ria (69) Finke zijn op 29 maart 2016 aangespoeld bij het Colombiaanse vakantie-eiland San Andrés. Het wrak van hun zeiljacht werd twee dagen later dertig kilometer zuidoostelijker aangetroffen, bij het onbewoonde koraaleiland Cayo Bolívar. Het echtpaar uit het Zeeuwse Kamperland was op weg naar huis na een jarenlange wereldreis met hun boot.

Blauwe speedboot

Politie en justitie kunnen het fatale incident niet goed verklaren als een ongeluk. De schade op de boot en bronnen op San Andrés wijzen op een mogelijke aanvaring met een blauwe speedboot. Waldemar Finke, de zoon van het echtpaar, heeft hierover een getuigenverklaring bij de politie afgelegd. De Colombiaanse eilanden in de regio liggen op smokkelroutes van drugsproducenten.

In bijna twee jaar is in het strafrechtelijk onderzoek echter nog weinig vooruitgang geboekt. Diverse rechtshulpverzoeken aan Colombia hebben nog weinig informatie opgeleverd.

Afgelopen januari zijn politie en justitie voor het eerst naar Bogotá afgereisd om contact te leggen met de Colombiaanse justitie over de zaak.

De kinderen van Waldy en Ria Finke hebben eind 2016 vergeefs een hulpverzoek aan minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken (PvdA) gericht. Het steekt hen dat het ministerie bij de ontvoering van Spoorloos-presentator Derk Bolt in Colombia vorig jaar wel alles op alles heeft gezet. „Dan denk je toch: klassenjustitie”, zegt zoon Waldemar Finke.

Het ministerie zegt dat het Colombia destijds meerdere malen heeft gevraagd om informatie. „Aandacht vragen aan de Colombiaanse autoriteiten voor een zaak als deze is een delicaat diplomatiek proces, aangezien Colombia wordt geconfronteerd met 11.000 moorden per jaar”, reageren politie en justitie gezamenlijk.