Schilderij van twee meter verdwenen uit Kurhaus

Een groot schilderij is spoorloos verdwenen uit de rooksalon van hotel het Kurhaus in Scheveningen. De diefstal moet volgens manager Marcel Bosman begin vorige maand gebeurd zijn, maar wanneer precies is niet duidelijk. Niemand heeft namelijk iets gemerkt van de verdwijning van het twee meter lange doek met een waarde van 10.000 euro. Het Kurhaus heeft aangifte gedaan.

Het hotel heeft geen idee hoe het kan dat iemand het omvangrijke, anderhalf jaar oude kunstwerk ongezien heeft meegenomen. “Je neemt ook een enorm risisco als je dat doet”, zegt manager Bosman. “Je kunt mij tegenkomen, of een ander personeelslid. En bovendien: in míjn auto past het werk niet. Dus wat doe je er dan mee als je buiten staat?”

In het Kurhaus hangen beveiligingscamera’s, maar die hebben voorlopig nog geen aanwijzingen opgeleverd. “Je kunt de camera’s omzeilen”, zegt Bosman. “En we weten niet precies wanneer het schilderij gestolen is, dus het is onbegonnen werk om in real-time de beelden van alle camera’s terug te kijken.”

‘Ik zie het als een compliment’

Dat de diefstal niet direct werd opgemerkt, komt volgens Bosman door de plek waar het hing: de rooksalon van de statige centrale balzaal, waar vroeger de Rolling Stones nog hebben opgetreden. “Het personeel komt niet elke dag in die rookruimte. We serveren er geen drankjes. Er zit daar vlak bij ook een nooduitgang die je kunt openduwen, dan ben je zo weg.”

De maker van het schilderij, met de titel Havana Dreams, is de in Amsterdam gevestigde kunstenaar Guy Olivier. Hij wordt platgebeld door vrienden en kennissen die in de media gehoord hebben over de mysterieuze verdwijning van zijn kunstwerk. “Ik heb nog nooit zoiets geks meegemaakt”, zegt Olivier. “Ik heb er een dubbel gevoel bij. Aan de ene kant zie ik het als een compliment. Als kunstenaar sta je weer in de spotlights. Maar het is heel sneu voor het Kurhaus.”

Olivier heeft zo zijn theorie over wat er gebeurd kan zijn. “Ze organiseren daar in die zaal veel grote evenementen, feesten voor 1.500 man. Het zou goed kunnen dat iemand het schilderij bij het afbreken van zo’n evenement tussen de decorstukken heeft gezet. Maar ik ben geen inspecteur.”

‘Het blijft speculeren’

Waarom hebben de dief of dieven eigenlijk precies Havana Dreams ontvreemd? “Ik wou dat ik het wist”, zegt manager Bosman. “Het is ook gewoon een mooi schilderij. Misschien zat er wel iemand in de rookruimte die dacht: wat mooi, dat schilderij neem ik mee. Maar dat blijft speculeren. Ik weet het gewoon niet.”

Het Kurhaus stelt een beloning in het vooruitzicht aan degene die ervoor zorgt dat Havana Dreams terugkomt. Die persoon krijgt een overnachting in een suite, een diner en een bezoekje aan een musical in het Circustheater cadeau. Kunstenaar Olivier heeft voor zichzelf ook genoegdoening in gedachten: “Wellicht kunnen we het oplossen als ik volgend jaar een expositie mag organiseren in het Kurhaus.”