Een schaatser waagt zich donderdag op het ijs van de Amsterdamse Keizersgracht. Het KNMI verwacht dat de temperaturen deze vrijdag schommelen tussen de 2 graden in het zuidoosten tot min 2 graden in het noorden van Nederland. Door de strenge nachtvorst kan er zaterdag nog op diverse plekken in Nederland geschaatst worden, ondanks de die dag intredende dooi.

Commentaar pagina 17