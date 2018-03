Porno en erotica voor Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek (KB) in Den Haag heeft vrijdag een particuliere verzameling erotische en pornografische boeken en tijdschriften gekregen.

Het gaat om een verzameling van ruim 1.500 stuks prikkellectuur, van 1880 tot nu. Daaronder is zeldzaam drukwerk zoals het blad Pst-Pst! uit 1890 en de ‘realistische roman’ De verdorven wellusteling. Maar ook de Candy en de Chick.

De KB koopt de privécollectie van Bert Sliggers, verzamelaar en voormalig conservator van Teylers Museum in Haarlem, meldt de KB.

Sliggers heeft zijn collectie in ruim dertig jaar opgebouwd en wil graag dat deze in een openbare instelling wordt opgenomen en beschikbaar komt voor wetenschap en onderzoek.

Als nationale bibliotheek bewaart de KB één exemplaar van alle Nederlandse publicaties, dus ook van pornografische uitgaven. Maar omdat tot 1970 porno volgens het Wetboek van Strafrecht aanstootgevend was, zijn er lacunes in de KB-verzameling.

Beeld: Koninklijke Bibliotheek

Een groot gedeelte van de collectie van Sliggers zal te zien zijn in de tentoonstelling Porno op papier. Taboe en tolerantie door de eeuwen heen, van 22 maart tot en met 24 juni in Museum Meermanno|Huis van het Boek in Den Haag. Bij uitgeverij Van Oorschot in Amsterdam verschijnt het overzichtswerk Onder de toonbank. Pornografie en Erotica in de Nederlanden.