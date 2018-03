Picasso’s elektricien in cassatie vrijgesproken

Pierre (79) en Danielle (78) Le Guennec, het Franse stel dat in 2015 een voorwaardelijke gevangenisstraf kreeg voor het verduisteren van werken van Pablo Picasso, is door het Hof van Cassatie in Parijs vrijgesproken. Het hof acht niet bewezen dat het stel 271 ongesigneerde schetsen, tekeningen en een notitieboekje heeft achtergehouden. De zaak komt weer voor een lagere rechter.

Pierre Le Guennec werkte tussen 1970 en 1973 als elektricien voor de Spaanse kunstenaar. Naar eigen zeggen zou hij in die periode een doos met de werken van Picasso hebben gekregen van Jacqueline Picasso-Roque, de laatste vrouw van de artiest. De koffer bleef lange tijd in de garage van de Guennecs, tot Pierre besloot om de authenticiteit van de werken na te gaan bij een stichting van Picassos nabestaanden.

Zij geloofden Pierres verhaal niet en sleepten de Le Guennecs in 2010 voor de rechter: Pierre en Danielle zouden de werken, waarvan de waarde wordt geschat tussen 60 en 100 miljoen euro, gestolen hebben.

Dit leidde tot een vonnis van de rechter in 2015: twee jaar voorwaardelijke celstraf en de verplichting om alle werken terug te geven aan de Picasso’s. Ook nadat het stel in hoger beroep ging bleven de straffen staan.