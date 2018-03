Oud-premier Sarkissian nieuwe president Armenië

Het parlement in Armenië heeft vrijdag oud-premier Armen Sarkissian gekozen als nieuwe president van het land. Hij is gekozen voor een termijn van zeven jaar. Dat meldt persbureau Reuters. Sarkissian volgt Serzj Sarksjan op die al sinds 2008 president van het land is.

Sarksjan droeg in januari de 64-jarige Armen Sarkissian voor als opvolger. Hij werd gekozen met een overgrote meerderheid. Negentig parlementsleden stemde voor, tien leden tegen en één iemand onthield zich van zijn stem. Sarkissian is momenteel de Armeense ambassadeur in Londen. Tussen 1996 en 1997 was hij kortstondig premier van het land. Vanwege een slechte gezondheid moest hij deze functie destijds neerlegden.

Hervormingen

Het land heeft constitutionele hervormingen doorgevoerd nadat de bevolking in 2015 via een referendum de plannen goedkeurde. Hiermee werd het presidentschap vooral een ceremoniële functie. Zo kan de president niet langer een veto uitspreken en wordt hij niet meer direct gekozen door het volk.

Volgens critici probeert Serzj Sarksjan op deze manier de macht te behouden. Er wordt verwacht dat hij kort na zijn aftreden als president zal aantreden als premier. De conservatieve Republikeinse partij RPA heeft een meerderheid in het parlement. Meerdere parlementsleden hebben al aangegeven dat hij een goede kandidaat zou zijn voor het premierschap vanwege zijn ruime ervaring.

In Armenië wonen zo’n drie miljoen mensen. Het land behoorde tot 1991 tot de Sovjet-Unie. Sindsdien is de oppositie nog niet aan de macht gekomen via reguliere verkiezingen.