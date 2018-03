Ruim 5.400 donoren erbij sinds aanvaarding donorwet

Het aantal mensen dat zich als orgaandonor heeft laten registreren, is met 5.435 gestegen tot 3.696.008 sinds de nieuwe donorwet op 13 februari door de Eerste Kamer werd aangenomen, aldus donderdag gepubliceerde cijfers van Volksgezondheid. Het merendeel van de nieuwe registraties is van mensen die aangeven geen donor te willen zijn. De nieuwe donorwet, die in de zomer van 2020 moet ingaan, bepaalt dat van iedere volwassen Nederlander die zich niet gemeld heeft voor of tegen orgaandonatie, wordt vastgelegd dat deze ‘geen bezwaar’ heeft. Doel is dat er meer donoren komen. Tegenstanders waarschuwden dat de wet een negatief effect kan hebben, als mensen die geen donor willen zijn dit massaal registreren. Begin februari waren er 1.755.613 negatieve registraties, nu bijna 1.879.138. (NRC)