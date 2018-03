Opnieuw ruim 170 vluchten geannuleerd op Schiphol

Vanwege harde wind en barre weersomstandigheden elders in Europa zijn vrijdag op Schiphol 173 vluchten geschrapt. Dat zegt een woordvoerder van de luchthaven tegen NRC. Het gaat zowel om inkomende als uitgaande vluchten. Veel andere vluchten zijn vertraagd. Donderdag moesten al 178 vluchten worden geannuleerd.

De annuleringen zijn deels toe te schrijven aan capaciteitsproblemen waar Schiphol de afgelopen twee dagen mee kampt. Door de harde oostenwind zijn er maar twee banen beschikbaar, één voor vertrekkende vliegtuigen en één voor landende toestellen. “Normaal gesproken zijn dat er in totaal drie of vier”, zegt de woordvoerder van Schiphol.

A strong east wind is causing cold weather in Europe, but unfortunately also delays and cancellations at our airport. Are you flying today? Please check https://t.co/4dk2gw5YjU or contact your airline for current flight information. pic.twitter.com/P0FY29lqjJ — Schiphol (@Schiphol) 2 maart 2018

Daarnaast heeft Schiphol te maken met de indirecte gevolgen van het slechte weer in landen als Zwitserland, Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Daar zorgt een front met Siberische kou voor veel overlast. In Ierland viel een meter sneeuw. Op de luchthaven van Dublin gingen 340 vluchten niet door. Ook op de Londense vliegvelden Heathrow, Gatwick en City werden bij elkaar honderden vluchten geschrapt. Bij al die geannuleerde vluchten zaten ook vliegtuigen die Schiphol als bestemming hadden.

Volgens de woordvoerder van Schiphol hebben de annuleringen op Schiphol niet al te veel chaos veroorzaakt. Luchtvaartmaatschappijen boekten vluchten om voor hun passagiers, of brachten hen onder in hotels. “Je zag wel wat mensen bij de omboekbalies. Maar veel maatschappijen hadden hun passagiers van tevoren al gewaarschuwd”, aldus de woordvoerder.

Stroomstoring

Ook woensdag vielen er op Schiphol al vluchten uit, 29 om precies te zijn. De oorzaak was toen niet het weer, maar een stroomstoring. Of er morgen weer vluchten moeten uitvallen, kon de woordvoerder nog niet zeggen. “We bekijken het per dag. Er vliegt in het weekend in ieder geval sowieso al minder, en de vakantiedrukte is ook voorbij.”

Het is niet de eerste keer dit jaar dat Schiphol last heeft van onstuimig weer. In januari moest het vliegveld vanwege een zeer zware westerstorm helemaal dicht. Honderden vluchten moesten toen worden geannuleerd.