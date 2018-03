OM in hoger beroep na veroordeling ‘politiemol’

Het Openbaar Ministerie (OM) vindt dat ‘politiemol’ Mark M. onterecht is vrijgesproken van omkoping en gaat tegen de uitspraak in beroep. De voormalige politierechercheur werd vorige week veroordeeld voor het witwassen van crimineel geld, deelname aan een criminele organisatie en het schenden van het ambtsgeheim. Hij kreeg hiervoor een gevangenisstraf van vijf jaar.

M. werd vrijgesproken van omkoping omdat de rechter vond dat er geen wettig bewijs was voor het betalen of aanbieden van geld. Het OM is het hier niet mee eens en denkt wel voldoende bewijs te hebben om M. ook hiervoor veroordeeld te krijgen. M. was zelf ook al in beroep gegaan tegen de veroordeling.

Mark M. verkocht als politierechercheur geheime politie-informatie aan tientallen criminelen. Hij zocht de informatie op via politiesystemen en smokkelde deze op een usb-stick naar buiten. Volgens de Rijksrecherche verdiende hij hier zo’n 800.000 euro mee.

Bij zijn veroordeling rekende de rechter het hem aan dat hij het aanzien van de politie ernstig heeft geschaad. “Een onkreukbaar politiekorps is voor het functioneren van de rechtsstaat een absoluut vereiste”, oordeelde de rechtbank. M. mag de komende tien jaar geen publieke functie uitoefenen.