OM eist 1,5 jaar cel tegen rijdende ladingdieven

Voor het plegen van een rijdende ladingdiefstal heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag anderhalf jaar celstraf geëist tegen vijf Roemeense mannen. Het vijftal zou op de snelweg A73 in Limburg een partij iPhones hebben gestolen uit een vrachtwagen. Justitie spreekt van een “ernstig en levensbedreigend strafbaar feit”.

Bij de diefstal, op 24 juli vorig jaar, gebruikte het vijftal volgens het OM de zogeheten ‘Roemeense methode’. Daarbij gaat een auto vlak achter een vrachtwagen rijden, waarna via het dakraam iemand naar buiten klimt die met een slijptol de laadruimte van de truck openmaakt. Deze persoon klimt dan de truck in om de kostbare lading eruit te halen. Handlangers in andere auto’s houden intussen het verkeer op afstand.

‘IJzeren knal’

Meestal hebben vrachtwagenchauffeurs niets in de gaten van een rijdende beroving. In dit geval was dat anders: de chauffeur en zijn vriendin hoorden een “ijzeren knal” en zagen daarna dat er “een auto klem zat onder hun oplegger”. “Zij waren bang, wisten wat er gaande was”, zei de officier van justitie vrijdag in de rechtbank in Zwolle. “Ze hadden geen idee of zij zelf gevaar liepen en of de daders bewapend waren.”

Lees hier meer over de ‘Roemeense methode’: Boevenacrobatiek op de snelweg

Na een tip van de Roemeense autoriteiten vond de politie de vijf Roemenen een paar dagen na de overval in een huisjespark in Otterlo (Gelderland). In de vakantiebungalow van de verdachten lagen slijpschijven voor een slijptol, werkhandschoenen en een hoofdlamp. “Geen goederen die je bij je hebt als je een midweekje vakantie gaat vieren”, aldus de officier.

In een Hyundai die vlak bij stond, troffen agenten naast de sleutel van het vakantiehuisje 959 iPhones aan, met een waarde van ruim een half miljoen euro. Het voertuig had een schuifdak, dat volgens justitie waarschijnlijk zelfgemaakt was.

‘Elk een wezenlijke rol’

Onder meer uit de telefoongegevens van de verdachten concludeert het OM dat de vijf mannen de diefstal daadwerkelijk samen gepleegd hebben. Voor de strafeis maakt het geen verschil wat hun individuele rol in het misdrijf precies was, zei de officier. “Ze hadden elk een wezenlijke rol, die onmisbaar was voor het uitvoeren van het strafbare feit.” Drie van de vijf verdachten waren voor de eis vanuit Roemenië naar Zwolle gekomen.

Vorige week stond voor het eerst een verdachte terecht voor een rijdende ladingdiefstal. Tegen hem eiste het OM één jaar celstraf. Hoe vaak de rijdende ladingrovers precies toeslaan in Nederland, is niet duidelijk. De politie kent elf gevallen, brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland houdt het op enkele tientallen.

De zaak tegen de vijf Roemenen laat ook zien hoe de dieven weten in welke vrachtwagens zij hun favoriete buit - dure elektronica - kunnen vinden. In de televisiemeubel in de vakantiewoning lagen lijsten met adressen. Die wezen bijvoorbeeld naar distributiecentra van elektronicaketen BCC en naar vestigingen van een transportbedrijf dat dure elektronica vervoert.