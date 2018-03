Naar het Songfestival met stormbreker van ronkende gitaren

Songfestivalliedje

Waylon

Outlaw In Em ●●●●●

Een opjuttende stamper in de sfeer van Bon Jovi’s ‘Keep the Faith’. Dat is ‘Outlaw In Em’, een rocknummer van stoere pep en gierende gitaarriffjes waarmee Waylon in mei Nederland op het Eurovisie Songfestival vertegenwoordigt. ‘Outlaw In Em’ draait om de bloedsimpele vaststelling dat in ieder wel een rebelse, ruige kant schuilt, „met een hartslag dat in een rock-’n-roll ritme slaat”. Het is een goedgehumeurde countryrocker uit het boekje, met veel energie en branie-achtige, korte, lekker in het oor liggende zinnetjes die opjutten.

Het door Waylon zelf geschreven ‘Outlaw In Em’ is in genre een verrassende, uitgesproken keuze voor het Songfestival. Niet eerder werd door Nederland een dergelijk stevige stormbreker van ronkende gitaren ingezonden. Waylon wil er mee opvallen, precies om die reden, en dat zal hij zeker doen tussen menig futloze powerballade en oververhit dance-niemendalletje.

De afgelopen vijf werkdagen liet de als Willem Bijkerk in Apeldoorn geboren zanger steeds een nieuw liedje horen in het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Aanvankelijk was het de bedoeling dat kijkers zouden mee stemmen over het meest ideale Songfestivallied van de vijf. Toen Waylon een paar weken geleden, als een van de juryleden bij The Voice of Holland , een favoriete finalekandidaat door het publiek naar huis gestuurd zag worden, bedacht hij zich en trok die mogelijkheid in. Hij koos zelf voor ‘Outlaw in Em’ en hield zijn keuze tot vanavond stil. Nu de publieksparticipatie wegviel, was het opmerkelijk dat Waylon op een publieke zender zoveel promotie kon maken voor zijn in april te verschijnen album The World Can Wait .

Het is voor de tweede keer dat Waylon deelneemt aan het Eurovisie Songfestival. In 2014 vormde hij met Ilse DeLange The Common Linnets en werd tweede met het liedje ‘Calm After The Storm’. Door de winst van de Portugese zanger Salvador Sobral vindt het Eurovisie Songfestival dit jaar plaats in Lissabon. Waylon treedt aan in de tweede halve finale op donderdag 10 mei.