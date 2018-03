Zeven arrestaties op basis van publicatie over invloed Italiaanse maffia in Slowakije

In het onderzoek naar de moord op de Slowaakse journalist Jan Kuciak en zijn vriendin zijn donderdag zeven arrestaties verricht. Een van de verdachten zou Antonino Vadalà zijn, een Italiaanse zakenman die banden zou hebben met de maffia. Hij zou zaken doen met functionarissen dichtbij de Slowaakse premier Robert Fico. Politiecommissaris Tibor Gaspar wilde de volledige namen van de verdachten donderdag niet prijsgeven maar bevestigde dat het gaat om verdachten die in een recent verhaal van Kuciak voorkomen. Vadalà was de hoofdfiguur in dat verhaal. Volgens Gaspar zullen er nog meer arrestaties volgen, in totaal mogelijk tien. Het verhaal waar Gaspar op doelde was een van Kuciaks laatste publicaties en ging over de invloed van de Italiaanse maffiaorganisatie ’ndrangheta in Slowakije. Kuciak schreef over fraude met Europese subsidies waarbij geld terecht zou zijn gekomen bij de ’ndrangheta. Donderdag werden een aantal huiszoekingen verricht. De doorzochte huizen zouden toebehoren aan de maffiosi naar wie Kuciak onderzoek deed. (Reuters)