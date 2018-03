Minstens elf slachtoffers bij terreuraanval Nigeria

Bij een terreuraanval in het noordoosten van Nigeria donderdag zijn elf doden gevallen. Het gaat om vier militairen, vier politiemannen en drie Nigeriaanse hulpmedewerkers van de Verenigde Naties (VN). Dit bevestigen de VN in berichtgeving van persbureau Reuters. Ook zouden mogelijk meer burgerslachtoffers zijn gevallen en zou een verpleegster ontvoerd zijn.

Een onbekend aantal daders viel een militaire basis in de stad Rann binnen. Zij vielen aan met raketgranaten en trucks met machinegeweren, blijkt uit twee verslagen die Reuters heeft ingezien. De VN vermoeden dat Boko Haram verantwoordelijk is voor de aanval; de terreurorganisatie wil een islamitische staat vormen in de regio.

110 meisjes ontvoerd

Twee weken geleden werden 110 meisjes uit een school in noordoost-Nigeria ontvoerd door Boko Haram. Ze zijn nog steeds vermist. Sinds de opkomst van Boko Haram in 2009 zijn er ruim 20.000 doden gevallen na terreuraanvallen van de beweging en haar strijd met Nigeriaanse veiligheidstroepen.

In 2013 startte het Nigeriaanse leger een groot offensief tegen Boko Haram. Mensenrechtenorganisaties trokken toen aan de bel omdat het leger mensen zou vermoordden en woningen in de brand zou hebben gestoken. De regering ontkent dit.