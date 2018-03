Permanente vaagheid aan de muur

David Divided in Four , 2016. Papier, bijenwas op glasplaat. 100 x 100 cm.

‘T wee jaar geleden liepen mijn vrouw Myriam en ik op Art Rotterdam de hal met de tentoonstelling Prospects & Concepts in, waar het Mondriaan Fonds werk van jonge kunstenaars presenteerde. Van een afstand al viel ons oog op een vierkant schilderij, dominant grijs, met een groot kruis. Ik moest direct aan het werk van Malevitsj denken, die ook veel kruizen schilderde. Pas later zag ik dat het schilderij een tweede laag heeft: als ondergrond is een foto gebruikt van David, het beeld van Michelangelo in Florence. Daaroverheen is met bijenwas dat kruis geschilderd, zodat je alleen de vage contouren van David nog ziet.

„De kunstenaar die het werk gemaakt heeft, Lennart Lahuis, liep ook op de kunstbeurs rond en vertelde ons over zijn werk. Een aardige, eigenzinnige jongen. Helaas had iemand anders al een optie op het schilderij genomen. Galeriehouder Alexander Mayhew bood ons een ander werk aan, maar we wilden per se deze. Drie kwartier later werden we door de galerie gebeld, dat we het werk toch konden kopen.

Bertus Voortman (70), raadslid voor D66, uit Bilthoven, kocht David Divided in Four van Lennart Lahuis (1986) Gekocht voor 5.000 euro op Art Rotterdam, bij Galerie Dürst Britt & Mayhew, Den Haag.

„Wat ik mooi vind aan dit kunstwerk is dat het een permanent soort vaagheid heeft. Het is ook een fraaie combinatie van oude en nieuwe kunst, het hedendaagse overdekt het oude. Het hangt in onze woonkamer en is verreweg het mooiste en grootste kunstwerk dat we hebben. Alleen begon de waslaag al vrij snel op enkele plekken af te bladderen. Lennart is toen bij ons thuis geweest en heeft het schilderij ter plekke gerestaureerd.

„Als boerenzoon uit Smilde, Drenthe, heb ik mijn liefde voor kunst niet van huis uit mee gekregen. Maar tijdens mijn studie politicologie, begin jaren zeventig, ben ik me er in gaan verdiepen. En ik lees ook veel over kunst. Zo is mijn interesse steeds groter en breder geworden.

„Wat ook een rol speelde bij de aankoop van dit werk, was dat de naam Lahuis mijn herinnering triggerde. Ik kende de naam uit Smilde. Lennart bleek de zoon te zijn van die familie uit mijn dorp. Een toevallige, maar mooie bijkomstigheid.”

