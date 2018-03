Koosjer restaurant in Amsterdam opnieuw vernield

Het koosjere restaurant in Amsterdam waar in december al de ruiten werden ingeslagen, is vrijdag opnieuw vernield. De politie vermoedt dat er een steen tegen de ruit is gegooid.

Op foto’s bij stadszender AT5 is te zien hoe in één van de ramen een grote barst zit. De politie laat forensisch onderzoek uitvoeren maar kan verder nog weinig vertellen over de toedracht.

Maatregelen

Burgemeester Jozias van Aartsen heeft in overleg met de politie besloten onmiddellijk beveiligingscamera’s op te hangen. Na het vorige incident vond de burgemeester dat nog niet nodig. Eerder op de dag riepen lokale politici al op tot deze maatregelen.

In december werden de ruiten van het restaurant ingeslagen door een 29-jarige Palestijnse man. De rechtbank bepaalde dat er aanvullend psychologisch en psychiatrisch onderzoek nodig was om te kunnen inschatten of er risico is op herhaling. Ook wilde de rechter vaststellen of de man toerekeningsvatbaar is. Tijdens het onderzoek hoefde de man niet de cel in maar kreeg wel onder meer een locatieverbod opgelegd.

Er werd destijds geschrokken gereageerd op de vernieling. Onder anderen de Palestijnse ambassadeur in Den Haag Rawan Sulaiman sprak onmiddellijk zijn afschuw uit.

Vandalistische daden

Volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) waren er vorig jaar 28 vandalistische daden, waarvan zeven tegen openbare Joodse doelen. Dat is evenveel als in 2007, de vorige piek. Vandalisme komt in het hele land voor maar omdat Amsterdam de meeste Joodse centra heeft, zoals scholen en synagogen, vinden hier relatief meer incidenten plaatsvinden.

Naomi Mestrum van het CIDI vraagt zich af wat de politie gaat doen. “De eerste keer weigerde de politie het een antisemitisch incident te noemen. Nu kan dat toch niet meer.”