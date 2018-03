‘Je weet als je arts wordt: dat is hard werken’

In Spitsuur vertellen stellen en singles hoe zij werk en privé combineren. Meedoen? Mail naar werk@nrc.nl

Tobias: „Al voordat onze oudste was geboren, heb ik Inge ten huwelijk gevraagd. Dat is ruim negen jaar geleden.”

Inge: „Het kwam er gewoon niet van. We wilden een goed feest geven en ik wilde niet zwanger trouwen. En het leven was eigenlijk continu hectisch: met promoveren, zwangerschappen, verbouwen, verhuizen… Het werd een running gag bij onze vrienden: wij waren gewoonweg duurzaam verloofd.”

Tobias: „Tot we vorige zomer bij een strandhuwelijk waren. En toen dachten we: wat is typisch ‘ons’? Trouwen in de sneeuw. We zijn gek op skivakanties, hebben ook een familiehuisje in Tirol. Dus zijn we in februari alsnog getrouwd, in de sneeuw, met 70 vrienden in Kirchberg.”

Inge: „Drie dagen lang. Met een borrel op de piste begonnen, een dag later de ceremonie in een houten hut op de berg. Na het feest ging iedereen met de slee naar beneden. En de dag erna op een andere berg mooie verhalen van het feest delen. Het was echt geweldig.”

Hoe doen zij het?

Tobias Westerneng (40) werkt nu tijdelijk 38 uur per week als manager marketingcommunicatie bij Yarden Uitvaartorganisatie en besteedt nog eens 10 tot 15 uur aan de politiek. Inge Westerneng-Konings (41) werkt 44 uur per week als internist-oncoloog in VUmc Cancer Center Amsterdam. Samen hebben ze drie kinderen: Mats (8) Pieter (6) en Boet (3). Ze wonen in Hilversum. Inkomen: 6x modaal.

Korte nachtjes

Tobias: „De kinderen brengen we om de beurt naar de opvang of school. Diegene die de kinderen doet staat om zeven uur op, helpt met aankleden en vult de broodtrommels. De ander staat dan eerder op en gaat wat vroeger naar werk.”

Inge: „Ook het ophalen van de opvang doen we om en om. Doordeweeks hebben we een strak schema. Maandag en dinsdag gaan ze naar de opvang, op woensdag ben ik thuis. Dan doe ik de boodschappen, ben ik luizenmoeder, hebben de kinderen speeldates en spreek ik af met vriendinnen.”

Tobias: „De opa en oma’s zijn ons ultieme vangnet voor de overige dagen. Die koken ook op de oppasdagen voor ons.”

Inge: „’s Avonds brengen we samen de kinderen naar bed. Daarna gaan wij pas koken. We eten zelden voor negen uur.”

Tobias: „Daarna werken we nog een beetje. Tegenover elkaar achter de laptop.”

Inge: „We hebben korte nachtjes. Ik denk dat we gemiddeld niet voor twaalf uur naar bed gaan. En we proberen toch iedere avond een momentje in te plannen dat we met elkaar op de bank zitten met een drankje. Dan zijn we aan het werk, en gaat het van: ‘Hoe laat kun jij?’”

Gemeenteraad

Inge: „Je weet als je arts wordt: dat is hard werken. Overdag staat bij mij de patiëntenzorg op nummer één. Maar daarnaast ben ik ook opleider. Daar gaat voorbereidingstijd inzitten, dus dat doe ik ’s avonds. En dan doe ik nog onderzoek erbij. Ik vind het moeilijk om ‘nee’ te zeggen, want het is allemaal zo interessant en ik haal er veel voldoening uit. Maar daardoor gaat het werk wel altijd door. Twee avonden in de week ben ik sowieso weg voor werk.”

Tobias: „Jij maakt wel 50 uur in de week. Ik maak 40 tot 45 uur. Dat gaat misschien wel veranderen, ik zit bij de lokale VVD in Hilversum en ben met plek 8 verkiesbaar. Dus na de verkiezingen kan ik in de gemeenteraad komen en dan komt er een halve baan bij.”

Inge: „We hebben wel afgesproken: als hij in de raad komt, dan zorgen we voor minimaal één dag in de week een vaste oppas erbij. Ik vond het gelijk prima dat hij zich verkiesbaar had gesteld, hij is er echt helemaal vol van. Natuurlijk hebben we een drukke agenda, maar daar is altijd een mouw aan te passen. Dan moet er gewoon een nog strakker schema voor de week komen.”

Tobias: „Zo mooi, Inge is iemand die je direct wat gunt.”

Opstaan Degene die de kinderen doet staat om 7:00 uur op, de ander om 6:15 en gaat vroeger naar het werk Boodschappen Woensdag de weekboodschappen, zaterdag nog wat losse dingen Vervoer Inge met de trein, Tobias met de auto naar werk Oppas Opvang, woensdag blijft Inge thuis en opa’s en oma’s helpen Bedtijd Rond middernacht

Mooie ervaringen

Inge: „We hebben iedere vrijdagmiddag een hulp die schoonmaakt, en elke woensdag iemand die de was vouwt en strijkt. En de boodschappen doen we zelf. Om en om.”

Tobias: „Inge kookt eigenlijk altijd.”

Inge: „Ik doe de boodschappen woensdag met Boet, met zo’n kinderkarretje. Duurt drie keer zo lang maar is wel zo leuk. Ik hou van koken. De variatie schiet er met ons schema wel bij in, het is lang geleden dat ik een kookboek opensloeg. Daar kan ik me wel op verheugen, als de kinderen wat minder aandacht vragen, om wat meer uren in de keuken te besteden.”

Tobias: „We investeren het liefst in mooie ervaringen. We gaan graag naar theater. En we houden van vakantie vieren. Skiën doen we regelmatig, maar we zijn ook met het gezin naar Zuid-Afrika geweest.”

Inge: „Boet weet nog steeds veel van Zuid-Afrika, terwijl hij toen nog maar twee jaar was. Dat blijft ze toch bij.”

Tobias: „Ik roei en loop hard. En Inge hockeyt één keer in de twee weken. We houden ons drukke schema vol door onze weekenden uitgebreid te vieren. Dan is het rust in de tent. Gewoon naar voetbal van de kinderen, een spelletje doen, of naar de hei.”

Inge: „We hebben onze sociale dingen in het weekend drastisch teruggeschroefd toen we van Amsterdam naar Hilversum verhuisden en Boet werd geboren.”

Tobias: „We hebben een gezamenlijke agenda waar we al onze afspraken inzetten. En één keer per maand zitten we samen om knelpunten door te nemen en te kijken waar we oppas nodig hebben.”

Inge: „Het is altijd wel zoeken naar de balans tussen werk en privé, de kinderen genoeg zien. Maar we roepen elkaar dan ook tot de orde als dat te lang niet lukt. En toch zeker één keer per maand gaan we met z’n tweeën wat leuks doen. We hebben een tijd op dinsdagavond een vaste oppas gehad voor werk of om samen wat te doen. Het zou goed zijn dat er weer in te brengen, zeker als Tobias straks misschien meer van huis is voor de VVD.”