Meer omzet, minder winst voor Vlaams Mediahuis

Mediahuis, de Belgische uitgeefgroep die eigenaar is van NRC en De Telegraaf, heeft vorig jaar 14,8 miljoen euro winst geboekt, 19 procent minder dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een persbericht van het concern donderdag. Mede dankzij de overname van de Telegraaf Media Groep (TMG) steeg de omzet met 49 procent naar 616 miljoen euro. Volgens topman Gert Ysebaert is de overname van „vanuit een financieel oogpunt ook al grotendeels verteerd” na de verkoop van puzzeltak Keesing en Talpa Radio. De schuldenlast van Mediahuis steeg met 34,8 miljoen euro (naar 111 miljoen), terwijl TMG voor iets meer dan 80 miljoen werd overgenomen. Volgens Mediahuis is de negatieve spiraal bij TMG „een halt toegeroepen” en levert TMG inmiddels een positieve bijdrage aan de resultaten. (NRC)