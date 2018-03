Heracles wint op bezoek bij Roda JC

Heracles Almelo heeft vrijdag eindelijk zijn eerste uitoverwinning van dit seizoen geboekt. De ploeg van trainer John Stegeman versloeg Roda JC in Kerkrade met 3-0. Brandley Kuwas, Kristoffer Peterson en Peter van Ooijen tekenden voor de Almelose doelpunten op het kunstgras in Limburg. Dat schrijft persbureau ANP.

Kuwas opende de score in de dertiende minuut, uit een vrije trap van bijna dertig meter. De vleugelspits trapte de bal met links hard in de kruising langs doelman Hidde Jurjus. De witte bal werd kort daarna ingeruild voor een oranje exemplaar, omdat het steeds harder begon te sneeuwen. Peterson rommelde zich vervolgens zes minuten voor rust langs meerdere verdedigers en bekroonde zijn slalom met een laag schot in de verre hoek.

Roda JC kreeg in de tweede helft nog wel behoorlijk wat kansen op de aansluitingstreffer. Maar onder anderen Jorn Vancamp en Dani Schahin werkten niet zuiver af. In de slotfase zorgde Van Ooijen voor de beslissende 0-3.

Contractverlenging Roda-trainer Molenaar

Met zeventien punten houdt Roda JC slechts Sparta nog onder zich op de ranglijst. En het verschil is maar twee punten. Na de zege van Heracles in Kerkrade wacht alleen de Rotterdamse hekkensluiter nog op zijn eerste uitoverwinning van dit seizoen. Sparta ontvangt zondag ADO Den Haag op het eigen Kasteel. Volgende week treffen Roda en Sparta elkaar in Kerkrade.

Voor Roda-trainer Robert Molenaar was het verlies een tegenvaller na zijn contractverlenging een dag eerder. Ondanks dat zijn ploeg op de voorlaatste plaats staat in de Eredivisie, krijgt Molenaar ook komend seizoen de leiding over de selectie van de Limburgse club. Het bestuur van Roda JC zei wel degelijk tevreden te zijn over de 49-jarige coach en lichtte daarom de optie in zijn contract voor nog één seizoen. Molenaar, momenteel bezig aan zijn eerste jaargang, is daardoor nu tot de zomer van 2019 aan Roda verbonden.