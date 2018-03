Roda door met Molenaar ondanks voorlaatste plek

De stand zou anders kunnen doen vermoeden, maar Roda JC heeft het contract met trainer Robert Molenaar met één jaar verlengd tot de zomer van 2019. „We hebben aan het begin van het huidige seizoen bewust gekozen voor Robert Molenaar. Wij vinden dat hij als trainer en persoon past binnen deze club en bovendien is hij een wezenlijk onderdeel in de visie die wij als club naar buiten toe willen uitdragen”, zegt technisch directeur Harm van Veldhoven op de clubsite. „Het schept bovendien duidelijkheid naar de toekomst toe om in dit vroege stadium aan te geven dat we ook volgend jaar met elkaar doorgaan.” In november sprak Van Veldhoven in NRC zijn ergernis uit over de vele ontslagen onder hoofdtrainers. Hij pleit voor continuïteit en meent dat het opbouwen van een goede ploeg doorgaans twee jaar nodig heeft. Molenaar is bezig aan zijn eerste jaar in Kerkrade en bezet met Roda na 25 speelronden de voorlaatste plaats, twee punten boven Sparta. Dat de club geen hoge ogen gooit, had Van Veldhoven op voorhand ingecalculeerd. Door noodzakelijk financieel herstel werkt de directeur met een beperkt spelersbudget. Drie van de achttien trainersposities in de eredivisie (Heracles, Willem II en Vitesse) zijn voor volgend seizoen nog vacant. (NRC)