EP-voorzitter Tajani wil premier Italië worden

Antonio Tajani, de huidige voorzitter van het Europees Parlement, heeft zich donderdagavond beschikbaar gesteld voor het premierschap als zijn partij Forza Italia zondag de parlementsverkiezingen wint. Partijleider en voormalig premier Silvio Berlusconi had dinsdag al zijn voorkeur uitgesproken voor Tajani.

Hij bedankte Berlusconi op Twitter voor het verzoek en schreef: “Ik heb hem vanavond laten weten bereid te zijn Italië te dienen.” Tajani is één van de vertrouwelingen van Berlusconi. De 81-jarige omstreden oud-premier mag tot volgend jaar geen politieke functie vervullen. Hij is veroordeeld wegens belastingfraude.

Desondanks probeert Berlusconi met de komende verkiezingen een politieke sleutelpositie te veroveren. Hij profileert zijn conservatieve partij Forza Italia als het redelijke alternatief op andere anti-Europese populistische partijen zoals de Vijfsterrenbeweging.

Vrijdag is de laatste dag dat er campagne gevoerd wordt voordat de Italianen zondag naar de stembus gaan. Uit de laatste peilingen van twee weken geleden blijkt dat Forza Italia kans maakt om de premier te mogen leveren. In de weken voorafgaand aan de verkiezingen worden er in Italië geen peilingen meer gehouden.

De 64-jarige Tajani bracht een belangrijk deel van zijn politieke loopbaan door in Brussel. Hij werd lid van het Europees Parlement in 1994 en vervulde sinds 2008 verschillende functies als Eurocommissaris. In januari 2017 volgde hij Martin Schulz op als voorzitter van het Europees Parlement.