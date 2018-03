En de winnaar is...? Echte Oscarfavoriet is er dit keer niet in het Dolby Theatre

De Academy Awards worden breed uitgesmeerd over een sterk veld, zondagavond in het Dolby Theatre in Hollywood. In veel races van het 90ste Oscargala ontbreekt een uitgesproken favoriet. Volgens bookmakers op internet lijkt Three Billboards Outside Ebbing, Missouri drie ‘zware’ Oscars te winnen: beste film, actrice (Frances McDormand) en mannelijke bijrol (Sam Rockwell). Horrorromance The Shape of Water verzilvert drie van zijn dertien nominaties: beste regie, production design en muziekscore. Beste acteur wordt Gary Oldman als Churchill in Darkest Hour, beste vrouwelijke bijrol gaat naar Allison Janney als schaatsmoeder LaVona in I, Tonya. Mede door de getrapte telling is de belangrijkste Oscar - beste film – evenwel een groot vraagteken. Net als in eerdere jaren, toen Moonlight verrassend won van La La Land, Spotlight van The Revenant. Dit jaar lijkt The Shape of Water de geheide surprise en is horrorsatire Get Out een sterke outsider. Nek aan nek gaat het ook bij beste script (Get Out of Lady Bird), visuele effecten (Blade Runner 2049 versus War for the Planet of the Apes), montage (Baby Driver of Dunkirk) en niet-Engelstalig film ( Un Mujer Fantastica versus kunstsatire The Square).

