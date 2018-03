Eilandengroep huisvest ‘mega-kolonies’ met 1,5 miljoen pinguïns

Een bijzondere ontdekking op de Zuidpool: wetenschappers hebben vastgesteld dat een afgelegen eilandengroep zo’n 1,5 miljoen pinguïns huisvest. Het gaat om de adéliepinguïn waarvan meerdere grote kolonies verspreid over de Danger Islands bij Antartica zitten. De onderzoekers schrijven in Scientific Reports dat de eilanden opgenomen moeten worden in een natuurreservaat om de vogel te beschermen, te meer omdat pinguïnpopulaties het op andere plekken moeilijk hebben.

De adéliepinguïn is geheel zwart-wit en wordt niet groter dan zo’n zestig centimeter. De kleine vogel heeft een kleine snavel, een kenmerkende witte ring rond het oog en leeft vooral van krill. In 1997 was al vastgesteld dat op een van de eilanden, Heroína, zo’n 300.000 adélienesten zaten.

Op satelietbeelden werden nu door wetenschappers ‘guanovlekken’ (gedroogde vogelpoep) gevonden, verspreid over de hele archipel. Onderzoekers bezochten de negen eilanden en brachten de vogels verder in kaart met een drone. Met behulp van een computer werden in totaal zo’n 751.527 paren geteld; pinguïnkuikens werden niet meegerekend. Ook vonden wetenschappers op de eilanden meer dan honderd ezelspinguïns en enkele tientallen nesten van de kinbandpinguïn.

Daarmee zitten er op de archipel meer adéliepinguïns dan op de rest van de Zuidpool. De onderzoekers concluderen dat de populatie op Heroína ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van een telling twintig jaar geleden, terwijl andere pinguïnkolonies op Antarctica kleiner zijn geworden of zelfs volledig zijn verdwenen.

Afgelegen eilandengroep

De Danger Islands bevinden zich ten oosten van de noordelijke punt van het Antarctisch Schiereiland, waar aan de kust relatief vaak toeristen, vissersboten en ander vaarverkeer te zien zijn. Maar het grootste eiland Heroína wordt gemiddeld maar door een schip per jaar bezocht, onder meer omdat de eilanden zelfs in de zomer vaak worden omringd door een dikke laag ijs. “Het is een klassiek geval van iets ergens vinden waar niemand echt heeft gekeken. De Danger Islands zijn moeilijk om te bereiken, dus niemand heeft het echt eerder geprobeerd”, concludeert onderzoeker Tom Hart van Oxford University tegenover de BBC.

Adéliepinguïn doet het beter dan de keizerspinguïn

De poolvogel doet het sowieso beter dan bijvoorbeeld de kiezerspinguïn, die leidt onder klimaatverandering en waarvan de meeste populaties op Antarctica krimpen. In 2013 bleek uit onderzoek dat het aantal adéliebroedparen op het eiland Beaufort over de afgelopen dertig jaar bijna was verdubbeld.