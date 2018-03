Moet ik mijn kinderen hetzelfde bedrag schenken?

In deze rubriek wordt iedere week een vraag over geld beantwoord. Zelf een vraag voorleggen? Mail naar geld@nrc.nl

Bijna een op de drie huishoudens van 65-plussers heeft in de afgelopen jaren geld geschonken aan kinderen of kleinkinderen. Zij schonken gemiddeld zo’n 4.000 euro per jaar, bleek in 2017 uit een onderzoek van ING. Maar als je je zoon financieel uit de brand helpt, is het dan redelijk je dochter hetzelfde bedrag te geven?

Ja, adviseert kandidaat-notaris Marleen Beumer. „Als je het ene kind geld geeft, geef het andere kind dan ook wat.” Maar, benadrukt ze: „Je bent wettelijk nergens toe verplicht, het blijft een persoonlijke afweging.” Als een kind een huis koopt of in scheiding ligt, komt het vaak voor dat een ouder financieel bijspringt. Wil of kan je op dat moment niet hetzelfde bedrag aan het andere kind geven, dan kun je wel vastleggen dat het verrekend wordt met de erfenis, zegt erfcoach Nicole Goud. „In het oude erfrecht werden schenkingen standaard in de nalatenschap ingebracht, nu moet je het expliciet vermelden.”

Gevoelig

Kies je er toch voor om je ene kind meer te geven, bespreek dat dan open met de hele familie, zeggen beide juristen. Beumer maakt in haar praktijk vaak mee dat zo’n schenking problemen veroorzaakt zodra de erfenis verdeeld wordt. „Ouders bedoelen het goed, ze willen het ene kind helpen terwijl de andere het in hun ogen al goed voor elkaar heeft.” Ze merkt echter dat een ongelijke verdeling bij de kinderen gevoeliger ligt dan de ouders soms denken. „Kinderen concluderen: mijn ouders vinden mij minder waard.” Op het moment dat die gevoelens gaan opspelen is het volgens haar vaak te laat. „Motiveer je keuze dus goed in je testament zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan wanneer je kinderen het je niet meer kunnen vragen.”

Bij kleine bedragen begrijpen kinderen het vaak wel

Lenen in plaats van schenken

Bij het ongelijk verdelen van een nalatenschap hoort Beumer geregeld reacties in de trant: ‘Ik heb hard gewerkt voor mijn geld, dat had mijn broer ook kunnen doen’. Beumer: „Als ouders tegen mij zeggen dat hun andere kind het niet nodig heeft, zeg ik vaak: dat kun je eigenlijk niet bepalen voor een ander. Misschien heeft diegene het wél nodig vanwege het gevoel dat er achter schuilgaat.” Bovendien kan een kind het nu goed hebben, maar kan dat zomaar veranderen. „Bij kleine bedragen begrijpen kinderen het vaak wel”, zegt erfcoach Nicole Goud. „Maar als het om een ton of meer gaat, moet je wel erg veel van je zus of broer houden om te denken: dat gun ik hem of haar wel.”

Je kunt het geld ook uitlenen in plaats van schenken. Dat is volgens Goud de beste optie als je je kinderen gelijkwaardig wil behandelen. Maar ook bij een lening moet je het zakelijk aanpakken. „Als je bij een lening voor een huis bijvoorbeeld wil dat de rente aftrekbaar is, dan heb je een aflossingsverplichting en moet je een zakelijke rente afspreken.”

Ook goed om te weten, zegt Nicole Goud tot slot: „Een schenking aan een kind wordt hoe dan ook meegeteld bij het berekenen van de zogenoemde legitieme portie. Dat is het deel van het nalatenschap waar elk kind, zelfs een onterfd kind, altijd recht op heeft.”