‘Een voorleesopa kan zich niet in één dag digitaal registreren’

Van schoonmakers en uitzendkrachten tot stagiaires en voorleesopa’s: net als het vaste personeel moeten ook zij sinds donderdag 1 maart geregistreerd zijn in het personenregister kinderopvang. Zo kan de overheid ook tijdelijke medewerkers en vaste bezoekers screenen op misdrijven, zoals kindermisbruik.

Maar omdat de registratiesite ook pas donderdag openging, moest die registratie in één dag gebeuren. Dat is te snel, volgens kinderopvangorganisaties. „We moeten de voorleesopa verzoeken of hij een DigiD en een verklaring omtrent het gedrag wil aanvragen. Wij kunnen het zelf niet voor hen doen”, zegt Monique van Weert van Humanitas kinderopvang, met 327 kinderopvangbedrijven.

Duizend contacten

Wie meer dan een half uur in drie maanden aanwezig is, moet zich registreren. Uitgezonderd zijn ouders en anderen die de kinderen alleen brengen en halen. Van Weert: „Het kan een schoonmaker zijn, maar als diens vervanger vaker komt, moet die ook zijn geregistreerd. Het zijn snel al duizend contacten en het is niet één druk op de knop.” Zij vraagt zich af of het effectief is: „Je kunt veel administreren, maar de mensen bij de speeltuin om de hoek zijn niet geregistreerd.”

Saskia Speelman van de brancheorganisatie Kinderopvang vindt de maatregelen prima, maar „wel binnen redelijkheid van wat kan. Het is een enorme administratieve rompslomp, zeker als je een klein organisatietje bent.”

Volgens een woordvoerder van Sociale Zaken wisten de organisaties al ruim van tevoren waar ze aan toe waren. De nieuwe ingeschrevenen hadden de Digid en de verklaring al eerder kunnen aanvragen.

Vooral gastouders hebben moeite met het tempo van invoering. Zij moeten nu niet alleen de volwassen huisgenoten inschrijven, maar ook buren die wel eens koffie komen drinken. De oma die een toeslag aanvraagt voor het verzorgen van haar kleinkinderen, moet ook in het register.

‘Niet te controleren’

Gastouderbureau Boelie hoorde tot donderdag niets van de gastouders over de inschrijvingsplicht. Pas op donderdag kwamen er veel meldingen en vragen van de 300 aangesloten gastouders, vertelt Joris Verduin van dit bureau. Soms lag de registratiewebsite plat, waarschijnlijk door overbezetting, hoorde Verduin. Verder kwamen er geen klachten. „Voor ons is niet te controleren of iedere bezoeker aan gastouders ingeschreven staat, maar we zijn wel medeverantwoordelijk”, zegt Verduin. De GGD kan controleren of aanwezigen in een opvangcentrum ingeschreven staan.

Voor vaste medewerkers bestaat de screening al sinds 2013. Sindsdien leverde die dagelijkse screening volgens Sociale Zaken tot eind vorig jaar 276 ‘serieuze’ meldingen op, gemiddeld vier tot vijf per maand. Ongeveer 70 procent hiervan gaat over de opvang van kinderen bij gastouders.