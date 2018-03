Edwin Evers wint Gouden Harp

Radio 538-dj Edwin Evers is dit jaar de winnaar van de Gouden Harp. Dit maakte directeur van de stichting Buma Cultuur Frank Helmink bekend aan persbureau ANP. De stichting organiseert jaarlijks de Buma Awards, waarvan de Gouden Harp onderdeel is. De prijs wordt uitgereikt aan iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek.

“Edwin Evers is de bekendste radio-dj van Nederland”, zegt Helmink. “Hij heeft ochtendradio vanaf het begin op de kaart gezet.”

“Evers weet zich na twintig jaar radiomaken nog steeds te onderscheiden, wat ontzettend knap is in de dynamische wereld van radio”.

Evers staat op

Everts begon zijn radiocarrière bij lokale omroepen in thuisprovincie Overijssel. In 1992 stapte hij over naar Veronica en zes jaar later belandde hij bij 3FM. Daar begon hij met het programma Evers staat op, dat hij heeft voortgezet na zijn overstap naar Radio 538 in 2000.

De dj krijgt de prijs op maandag 5 maart uitgereikt tijdens de Buma Awards, die auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra uitreikt. Hierbij worden ook verschillende prijzen uitgereikt voor componisten, tekstschrijvers en andere personen actief in de media.

In 2016 won radiomaker Frits Spits de Gouden Harp. Het jaar daarvoor won Duncan Stutterheim, die het mediabedrijf ID&T oprichtte.