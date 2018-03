Duterte tegen politie: werk niet mee aan onderzoek drugsdoden

De Filipijnse president Rodrigo Duterte heeft de politie van zijn land donderdagavond verzocht niet mee te werken aan internationaal onderzoek naar de executies van drugsverdachten, meldt persbureau Reuters. Dit doet hij nadat de openbaar aanklager van het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag een vooronderzoek aankondigde naar de moordpartijen uitgevoerd door Filipijnse politie-eenheden. Ook de Verenigde Naties gaan de situatie in het land onderzoeken.

Nadat Duterte aan de macht kwam in 2016 voerde hij een streng antidrugsbeleid. Sindsdien zijn vierduizend Filipijnse drugsverdachten gedood. In veel gevallen is het twijfelachtig of het wel echt om drugsgebruikers of -handelaars gaat, zeggen onder meer mensenrechtenorganisaties.

Zijn drugsbeleid stuit internationaal en in eigen land op kritiek, maar Duterte zei donderdag in een speech voor een elite-eenheid van de politie dat ze zich niks aan moeten trekken van “buitenlandse bemoeienis”:

“Als mensenrechtenorganisaties je benaderen, of wie dan ook, dan is mijn bevel: niet antwoorden. De internationale gemeenschap weet heus dat wij worden opgeslokt door het drugsprobleem.”

‘ICC is welkom’

Duterte zegt dat de onderzoekers van het ICC “welkom” zijn in de Filipijnen en dat hij bereid is te “rotten in de cel om Filipino’s te beschermen”.

Ook de Verenigde Naties (VN) hebben een onderzoek aangekondigd in de Filipijnen. Afgelopen dinsdag liet de Filipijnse regering in reactie daarop weten dat een onderzoekscommissie welkom is, mits deze niet wordt geleid door speciaal rapporteur Agnes Callamard, die eerder het beleid van Duterte stevig bekritiseerde. Volgens de Filipijnse autoriteiten is zij subjectief en niet gekwalificeerd voor de taak.