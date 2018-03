Dit waren deze week de beste verhalen uit de buitenlandse pers

Dagboek van een drugsepidemie

Voor het eerst in de 95-jarige geschiedenis van het tijdschrift wijdt Time een complete editie aan een fotograaf, zag beeldredacteur Arjan de Jongh. James Nachtwey volgde een jaar lang de opioïde crisis in de VS en maakte deze schrijnende, maar fraai vormgegeven reportage van de mensen achter de grimmige drugsstatistieken. Lees hier: The Opioid Diaries

Overleeft het IJslands het digitale tijdperk? Jongeren in IJsland brengen zo’n groot deel van hun tijd door in een bijna compleet Engelstalige digitale wereld, dat hun moedertaal in het gedrang komt, schrijft The Guardian. Kan het IJslands overleven in tijden van Facebook, Siri en smartphones? Lees hier: Icelandic language battles threat of ‘digital extinction’

Een blik op de elite van Libanon

Hoe leeft de elite van Libanon in een land dat constant op de rand van instorten staat? Redacteur Derk Walters zag bij The New York Times een fotoserie die een inkijkje biedt in hun wereld. Lees hier: A Glimpse Into the World of Lebanon’s 1 Percent

Een jonge neonazi shockeert zijn familie The Washington Post volgt een familie waarvan de zoon zich heeft aangesloten bij een neonazigroep. Zijn moeder en oma vragen zich af hoe het zo ver heeft kunnen komen en of ze hem nog terug kunnen krijgen. Bekijk hier: ‘I don’t know how you got this way’

De schaduw die over Egypte hangt

Niemand hoeft te betwijfelen dat Egypte volgende maand president Sisi herkiest, daar heeft de voormalige legerchef wel voor gezorgd. Onder zijn bewind verdwijnen voortdurend politieke tegenstanders, schrijft scheidend BBC-correspondent Orla Guerin. Ze neemt afscheid met zwaar gemoed, las redacteur Wieland van Dijk. Bekijk hier: The shadow over Egypt