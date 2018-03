Ollongren wordt niet vervolgd voor smaad, Baudet dient klacht in

Het Openbaar Ministerie gaat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken, D66) niet vervolgen voor smaad en laster. Ollongren verweet Tweede Kamerlid Thierry Baudet (Forum voor Democratie) eerder dat hij openlijke discriminatie door zijn partijgenoten onweersproken laat. Baudet klaagde Ollongren hierop aan, maar volgens het OM heeft de minister geen strafbare feiten gepleegd. Voor vervolging wegens smaad en laster zou sprake moeten zijn van een ‘duidelijk omschreven gedraging’, iets wat er volgens het OM niet is. Baudet heeft in een reactie gezegd een klacht in te dienen tegen het besluit van justitie. (NRC)