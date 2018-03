Europees akkoord over arbeiders uit andere landen

Werknemers die tijdelijk in een ander EU-land werken, krijgen recht op hetzelfde loon als hun collega’s in het gastland die hetzelfde werk doen. Onderhandelaars van het de lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben donderdag een principeakkoord bereikt over aanpassing van de zogenoemde detacheringsrichtlijn. Details worden nog nader uitgewerkt. De wetgeving gaat over ruim twee jaar in en moet oneerlijke concurrentie en verdringing op de arbeidsmarkt tegengaan. De maximale termijn voor detachering, nu nog onbeperkt, gaat naar 12 maanden, met een mogelijke verlenging van 6 maanden. Werkgevers mogen vergoedingen voor transport of kost en inwoning niet meer van het loon aftrekken en moeten dezelfde toeslagen uitkeren. Voor alle werknemers gaat de cao gelden. (ANP)