De woede vergroten, dat is nu politiek

Gianluigi Aglione (58) is ingenieur bij een bouwbedrijf dat failliet aan het gaan is. Een vriendelijke man in een groene trui die vertelt dat hij vroeger voor de Groenen de huizen langs ging in de verkiezingscampagne, maar dat ze niet op konden tegen de dozen met pasta en andere levensmiddelen die grotere partijen achterlieten. Hij is een tijdje niet meer politiek actief geweest, had genoeg van de „vuile spelletjes”. Maar nu gelooft hij er weer in. Er is een partij die volledige transparantie preekt en een radicale, compromisloze breuk met het verleden: de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S).

Die belofte appelleert aan het onbehagen en de mengeling van berusting en frustratie die Italië in zijn greep heeft. In Caserta, iets ten noorden van Napels, is dat voelbaar. Luigi Di Maio, de lijsttrekker van de Vijfsterren, komt spreken in het Teatro Comunale. De zaal puilt uit, en buiten staan honderden mensen die er ook in hadden gewild.

Het zuiden is „incazzato”, zegt Aglione. Boos, met een schuttingwoord erin verwerkt. Over de werkloosheid, de armoede. Over het gif in de grond, resultaat van de deals over gevaarlijk afval die camorristi (de Napolitaanse maffiosi) hebben gesloten met politici. Over de jongeren die hier geen toekomst vinden. Door al die factoren geldt de provincie Caserta als de onleefbaarste van Italië.

Di Maio belooft zijn gehoor afschaffing van 400 wetten, voorop een aantal belastingwetten. Meer kinderbijslag. Bijstand voor wie werkloos wordt – Aglione applaudisseert, want ook hij zit binnenkort zonder baan. Een krachtig weerwoord op de begrotingseisen van Europa. Maar vooral: „Een breuk met het bestaande systeem.”

Verkiezingen Populisten staan op winst Italië stemt zondag voor de Kamer van Afgevaardigden en de Senaat, onder een nieuwe kieswet die vorming van een stabiele meerderheid niet eenvoudig maakt. De peilingen voorspellen een patstelling. De populistische Vijfsterrenbeweging staat op winst, zij zou rond 30 procent van de stemmen krijgen. Maar zij wil met geen van de ‘oude’ partijen een coalitie vormen. De regerende Democratische Partij staat op fors verlies. Premier Gentiloni heeft veel krediet, maar lijsttrekker en partijleider Renzi wordt arrogantie verweten. Daardoor zakt de PD richting 20 procent. De centrum-rechtse alliantie staat er goed voor en nadert in de laatste peilingen de 40 procent. Maar dit is een gelegenheidsverbond, om te winnen in de kiesdistricten waar de zetel naar de grootste alliantie gaat. Rechts is verdeeld. Lijsttrekker Salvini van de Lega is fel tegen migranten, Berlusconi’s partij Forza Italia is in alle opzichten gematigder. Nieuwe samenwerkingsverbanden na de verkiezingen zijn niet uitgesloten. Brussel hoopt op een ‘grote coalitie’ tussen Forza Italia en PD. En het huivert bij de gedachte aan een eurosceptisch protestverbond tussen Lega en Vijfsterrenbeweging.

Critici zeggen dat de Vijfsterren zich rijk rekenen. Nauwelijks ervaring hebben. „Dat is juist goed”, zegt Antonio D’Orologio, een student medicijnen. „Dan zijn ze niet besmet door het oude systeem. Wij hebben slechte ervaringen met ‘mensen met ervaring’.” Hij verwijst naar Vincenzo De Luca, de machtige gouverneur van de regio, een lokale boss van de centrum-linkse Democratische Partij. Die maakte zijn ene zoon wethouder van financiën in Salerno en zijn andere zoon parlementskandidaat. Maar de wethouder moest deze maand aftreden omdat hij dubieuze zaakjes wilde doen met een man die zei namens de camorra te spreken.

Di Maio haakt daarbij aan. Hij is jong, 31 jaar, en premierskandidaat van een jonge partij. Bij de selectie van kandidaten zijn fouten gemaakt. Zijn weerwoord krijgt applaus: „Wij presenteren geen supermensen, maar wel mensen die de wet respecteren. Als mensen de regels overtreden, worden ze geschrapt, hoe veel stemmen ze ook inbrengen.” Hoe hij de camorra wil bestrijden? „Door de corrupte politici naar huis te sturen. De camorra bestaat omdat er corrupte politici zijn.”

Aglione klapt zijn handen blauw. Hij haalt er een vriend bij, Agostino Santillo, ook een ingenieur en namens M5S kandidaat voor een Senaatszetel. „Ik wil niet meer in een statisch land leven, waar niets verandert”, zegt Santillo. Samen luisteren ze knikkend naar Anna Laura Orrico, een andere jonge kandidaat van de Vijfsterren. Ze spreekt over „het verstikkende, frustrerende idee dat het toch niet lukt om een gezin te stichten, dat het irreëel is om te denken dat je op je 35ste een stabiele baan kunt hebben. Daar mogen we niet in berusten.”