Mijn vriend heeft op het toilet een sensor geplaatst waardoor het licht vanzelf aangaat en bij gebrek aan beweging weer uit. Mijn zoon van drie vindt naar het toilet gaan een heel avontuur en neemt er de tijd voor. Als het licht begint te dimmen, kijkt hij me verschrikt aan. „We moeten even zwaaien, anders gaat het licht uit”, zeg ik tegen hem. Hij kijkt naar boven en zwaait naar de lamp. „Dag licht!” roept hij.

