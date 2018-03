Meer sterfgevallen door strenge winter en griepepidemie

Het aantal sterfgevallen in afgelopen week is opgelopen tot 3.622, het hoogste aantal overledenen in één week deze winter. Volgens statistiekbureau CBS overleden sinds eind oktober vorig jaar wekelijks meer mensen vergeleken met de winters van de afgelopen zeven jaar. De hogere sterftecijfers hangen samen met het koude winterweer en de griepepidemie die inmiddels elf weken duurt. Het aantal sterfgevallen onder 80-plussers lag in de eerste zeven weken van dit jaar ruim een kwart (26 procent) hoger dan in een gemiddelde week in vorig jaar. Ook onder 65- tot 80-jarigen lag het aantal sterfgevallen aanzienlijk hoger (12 procent). (ANP)